    Экс-лидер партии Саакашвили обвинен в призывах к свержению власти

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 11:42
    Экс-лидер партии Саакашвили обвинен в призывах к свержению власти

    Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему лидеру оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили,  Левану Хабеишвили.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил прокурор Бека Квициани.

    Согласно информации, его обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению власти.

    "Обвиняемый с июня 2025 года в телеэфирах и с помощью социальных сетей систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и говорил о конкретных дате и месте", - сказал прокурор. 

    Напомним, что 11 сентября СГБ Грузии сообщила об аресте экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции и о задержании бывшего лидера партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.

