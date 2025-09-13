Экс-лидер партии Саакашвили обвинен в призывах к свержению власти

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему лидеру оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Левану Хабеишвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил прокурор Бека Квициани.

Согласно информации, его обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению власти.

"Обвиняемый с июня 2025 года в телеэфирах и с помощью социальных сетей систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и говорил о конкретных дате и месте", - сказал прокурор.

Напомним, что 11 сентября СГБ Грузии сообщила об аресте экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции и о задержании бывшего лидера партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.