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Экс-главу Следственного комитета Армении вызвали в Антикоррупционный комитет

Экс-главу Следственного комитета Армении вызвали в Антикоррупционный комитет Экс-председателя Следственного комитета Армении Аргишти Кярамяна вызвали в Антикоррупционный комитет для допроса по делу, в котором фигурирует сын депутата от правящей партии "Гражданский договор" Овика Агазаряна.
В регионе
23 ноября 2024 г. 11:44
Экс-главу Следственного комитета Армении вызвали в Антикоррупционный комитет

Экс-председателя Следственного комитета Армении Аргишти Кярамяна вызвали в Антикоррупционный комитет для допроса по делу, в котором фигурирует сын депутата от правящей партии "Гражданский договор" Овика Агазаряна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Кярамян заявил о том, что что сын Агазаряна, воспользовавшись лазейкой в законе, ввез в страну большое количество автомобилей, затем их экспортировал, получив от государства возврат налога НДС в нарушение законодательства. В рамках этого дела правоохранители арестовали автомобиль сына Агазаряна, пояснил Кярамян.

Напомним, что на парламентских слушаниях 16 октября во время перепалки Агазарян заподозрил Кярамяна в давлении на бизнесменов и злоупотреблении полномочиями СК для "уничтожения" начинающих бизнесменов. Предположительно, среди них – сын Агазаряна, который занимается ввозом и продажей автомобилей.

После этого инцидента между Агазаряном и Кярамяном в Антикоррупционном комитете инициировано уголовное производство по признакам "Вмешательства в осуществление правосудия или расследование дела".

Премьер-министр Никол Пашинян призвал Кярамяна и Агазаряна подать в отставку.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan İstintaq Komitəsinin keçmiş sədri istintaqa çağırılıb

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