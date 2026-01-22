Экс-главу Комитета госдоходов Армении перевели под административный надзор

Бывшего главу Комитета госдоходов Армении Вардана Арутюняна перевели под административный надзор.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В отношении Арутюняна, который ранее находился под домашним арестом, применили также залог в размере 300 млн драмов ($790 тыс.) и подписку о невыезде.

Он был задержан 8 августа и заключен под стражу сроком на два месяца, впоследствии арест был продлен. В ноябре 2025 года его поместили под домашний арест. Бывшему чиновнику предъявлены обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, нарушении антимонопольного законодательства и отмывании денежных средств. Еще в 2018 году Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и сборов на сумму около $7 млн.

По данным ведомства, схема действовала через крупную компанию "Норфолк Консалтинг", занимавшуюся обслуживанием коммунальных платежей.