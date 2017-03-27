Экс-главе КНБ Казахстана продлили арест до конца мая

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартай Дутбаев остается под арестом до конца мая.

Как передает Report, об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"Районный суд №2 Есильского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемых Дутбаева Нартая, Хасенова Нурлана, Нуртаева Ерлана до 26 мая 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы столичного суда.

О задержании экс-главы КНБ РК Нартая Дутбаева стало известно 28 декабря 2016 года. Тогда в Комитете национальной безопасности заявили о начатом досудебном расследовании в отношении бывшего руководителя ведомства. Сообщалось, что Нартай Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев были задержаны по подозрению в совершении преступлений по статье "Разглашение государственных секретов" и "Превышение власти и должностных полномочий".

Нартай Дутбаев занимал пост председателя Комитета нацбезопасности с декабря 2001 по февраль 2006 года.