Экс-глава Высшего судебного совета Армении приговорен к 1,5 годам тюрьмы

Бывший глава Высшего судебного совета (ВСС) Рубен Вардазарян приговорен к 1,5 годам тюрьмы.

Бывший глава Высшего судебного совета (ВСС) Рубен Вардазарян приговорен к 1,5 годам тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое решение вынес в пятницу Антикоррупционный суд.

Суд также запретил ему занимать те или иные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года. Мера пресечения в его отношении осталась неизменной (подписка о невыезде) до вступления приговора в силу.

Вардазарян обвинялся во вмешательстве в осуществление правосудия с использованием служебных полномочий. Так, в 2019 году будучи главой ВСС, он вмешался в процесс осуществления правосудия со стороны судьи суда общей юрисдикции Лорийской области Андраника Симоняна.