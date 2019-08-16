СМИ: Экс-глава правительства Грузии будет назначен министром внутренних дел

Председатель правящей Партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили возвращает в политику бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сегодня сообщил грузинский телеканал Pirveli TV.
Сообщается, что нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария будет назначен премьер-министром, а его пост займет И.Гарибашвили.
Ожидается, что кадровые изменения в правительстве произойдут через две недели.
Нынешний премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, как ожидается, может уйти в одну из международных финансовых организаций.
Отметим, что в 2012 году И.Гарибашвили занимал должность министра внутренних дел Грузии. В 2013-2015 гг. он занимал пост премьер-министра страны. В марте 2019 года Ираклий Гарибашвили был назначен политическим секретарем Партии "Грузинская мечта".
Cəmilə BabayevaАвтор новости