Экс-глава антикоррупционного главка МВД России приговорен к 22 годам колонии

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Мосгорсуд приговорил бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в вердикте, Сугробов признан виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Мужчину также лишили звания генерал-лейтенанта полиции.