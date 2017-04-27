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    Экс-глава антикоррупционного главка МВД России приговорен к 22 годам колонии

    Сугробов признан виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/  Мосгорсуд приговорил бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как говорится в вердикте, Сугробов признан виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. 

    Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Мужчину также лишили звания генерал-лейтенанта полиции.

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