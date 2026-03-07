Экс-глава Администрации президента Грузии осудил иранские удары по Азербайджану

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ататки Ирана против Азербайджана, вопреки конструктивной позиции Баку, вызывают серьезную обеспокоенность.

    Об этом грузинскому бюро Report сообщил экс-глава Администрации президента Грузии, политолог и профессор Петре Мамрадзе.

    Он подчеркнул, что эти действия Ирана должны быть жестко осуждены со стороны мирового сообщества. По его словам, все государства Южного Кавказа должны стремиться к сохранению мира, суверенитета и территориальной целостности.

    Мамрадзе подчеркнул, что Азербайджан для Грузии является не только братским народом, но и стратегическим партнером. В связи с этим Тбилиси незамедлительно отреагировал на сообщения об ударах иранских беспилотников по аэропорту и школе в Нахчыване, выразив свою солидарность Баку:

    "Правительство Грузии оперативно отреагировало на инцидент, открыто продемонстрировав, что находится на стороне Азербайджана. Основная позиция Грузии заключается в недопущении использования территории страны для каких-либо военных операций. Предотвращение эскалации напряженности в регионе и сохранение мира являются приоритетом для Тбилиси.

    Особую обеспокоенность вызывают запланированные теракты, которые были своевременно предотвращены азербайджанскими силами безопасности. Среди планировавшихся атак были нанесение удара по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, а также вероятность нападения на посольство Израиля и синагогу в Баку".

    Политолог добавил, что в сохранении стабильности в регионе важную роль играют также тесные отношения между Турцией и Азербайджаном, построенные на принципе "Одна нация - два государства". По его мнению, это сотрудничество является одной из важных гарантий безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

