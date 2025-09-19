Экс-аким Алматы назначен замглавы администрации президента Казахстана

Экс-аким Алматы Ерболат Досаев назначен заместителем руководителя администрации президента Казахстана.

Об этом передает Report со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович назначен заместителем руководителя администрации президента Казахстана", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 31 января 2022 года Досаев занимал должность акима Алматы и был освобожден от нее 24 мая 2025 года.