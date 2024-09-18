Экс-адвокат Пашаев доставлен в военный суд для избрания меры пресечения

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержанного накануне по подозрению в особо крупном мошенничестве, доставили в Московский гарнизонный военный суд для избрания ему меры пресечения.

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержанного накануне по подозрению в особо крупном мошенничестве, доставили в Московский гарнизонный военный суд для избрания ему меры пресечения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эльмана Пашаева", - сказала собеседница агентства.

Пашаев был задержан накануне военными следователями, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его семью по делу о неуплате налогов.

Ранее сообщалось о том, что в случае признания виновным бывшему адвокату грозит до 10 лет колонии.