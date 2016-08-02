Министр: ​Экономика Турции потеряла 100 млрд. долларов США из-за попытки госпереворота

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Турецкая экономика потеряла из-за попытки государственного переворота как минимум 300 млрд. турецких лир (около 100 млрд. долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи.

"Если мы оценим все эти самолеты, вертолеты, оружие, бомбы и (разрушенные - ред.) здания, то стоимость их составляет 300 млрд. лир как минимум, по предварительным подсчетам. Но эта цифра может возрасти, когда будут проведены детальные расчеты. Например, многие иностранцы отменили свои визиты в нашу страну. Заговорщики, к сожалению, создали ей имидж страны третьего мира. Те, кто видел танки на улицах и бомбардировку парламента, не приедет в Турцию. Все это увеличит потери в среднесрочной перспективе", - заявил министр.