Экономика Казахстана в I квартале выросла на 3%

Рост ВВП Казахстана в первом квартале 2026 года составил 3%.

Как сообщает Report со ссылкой правительство Казахстана, об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов на заседании правительства.

"За этот период (январь-март 2026 г. - ред.) реальный рост ВВП составил 3%. Важно отметить, что показатель обеспечен за счет устойчивого роста в несырьевом секторе, в частности в обрабатывающих отраслях, транспорте, строительстве, торговле. Несмотря на ухудшение внешних экономических условий, именно несырьевой сектор показывает свою устойчивость и конкурентоспособность", - отметил глава правительства.

Бектенов напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил обеспечить качественный и устойчивый рост экономики:

"Данная задача реализуется через развитие обрабатывающей промышленности, повышение инвестиционной активности, технологическое обновление производств".

Премьер-министр акцентировал внимание на структуре экономического роста, подчеркнув вклад отраслей и устойчивость внутренней экономики на фоне внешних факторов.