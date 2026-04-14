Экономика Казахстана в I квартале выросла на 3%

    • 14 апреля, 2026
    • 09:36
    Рост ВВП Казахстана в первом квартале 2026 года составил 3%.

    Как сообщает Report со ссылкой правительство Казахстана, об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов на заседании правительства.

    "За этот период (январь-март 2026 г. - ред.) реальный рост ВВП составил 3%. Важно отметить, что показатель обеспечен за счет устойчивого роста в несырьевом секторе, в частности в обрабатывающих отраслях, транспорте, строительстве, торговле. Несмотря на ухудшение внешних экономических условий, именно несырьевой сектор показывает свою устойчивость и конкурентоспособность", - отметил глава правительства.

    Бектенов напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил обеспечить качественный и устойчивый рост экономики:

    "Данная задача реализуется через развитие обрабатывающей промышленности, повышение инвестиционной активности, технологическое обновление производств".

    Премьер-министр акцентировал внимание на структуре экономического роста, подчеркнув вклад отраслей и устойчивость внутренней экономики на фоне внешних факторов.

