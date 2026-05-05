    • 05 мая, 2026
    • 15:55
    ЕК приступает к формированию Альянса ЕС-Украина в сфере БПЛА

    Еврокомиссия (ЕК) совместно с украинской стороной запускает Альянс ЕС-Украина по беспилотным летательным аппаратам (EU-Ukraine Drone Alliance).

    Об этом передает Report со ссылкой на текст коммюнике ЕК.

    "Для достижения этих целей мы ищем подходящих кандидатов, которые являются юридическими лицами с подтвержденным опытом и знаниями в сфере оборонных беспилотников и средств противодействия им в ЕС и/или Украине, а также готовых к активному участию в деятельности альянса. Цель этого первого конкурса – отбор членов-учредителей альянса, которые сформируют первый совет, способный определять его деятельность и приоритеты", – сказано в документе.

    Ожидается, что "альянс станет инициативой, возглавляемой промышленностью, которая объединит производителей систем и новаторов, включая стартапы и компании, находящиеся на стадии масштабирования, а также конечных пользователей из стран ЕС, государств Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли и Украины".

    Целью альянса объявлено "содействие текущим европейским усилиям по созданию всеобъемлющего потенциала в области беспилотников и противодействия им".

    Avropa Komissiyası və Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları üzrə birgə alyans yaradır

    21:11

