Avropa Komissiyası və Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları üzrə birgə alyans yaradır
- 05 may, 2026
- 16:10
Avropa Komissiyası Ukrayna tərəfi ilə birgə pilotsuz uçuş aparatları (PUA) üzrə Avropa İttifaqı-Ukrayna Alyansını (EU-Ukraine Drone Alliance) yaradır.
Bu barədə "Report" Avropa Komissiyasına istinadən xəbər verir.
"Bu məqsədlərə nail olmaq üçün biz Avropa İttifaqı (Aİ) və ya Ukraynada müdafiə təyinatlı PUA-lar və onlara qarşı mübarizə vasitələri sahəsində təsdiqlənmiş təcrübə və biliyə malik hüquqi şəxs olan, eləcə də alyansın fəaliyyətində fəal iştirak etməyə hazır olan uyğun namizədlər axtarırıq. Bu ilk müsabiqənin məqsədi onun fəaliyyətini və prioritetlərini müəyyən etmək bacarığına malik ilk şuranı formalaşdıracaq alyansın təsisçi üzvlərinin seçilməsidir", – sənəddə qeyd olunub.
Gözlənilir ki, alyans sistem istehsalçılarını və yenilikçiləri, o cümlədən startapları və miqyaslama mərhələsində olan şirkətləri, eləcə də Aİ ölkələrindən, Avropa İqtisadi Zonası dövlətlərindən, Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasından və Ukraynadan olan son istifadəçiləri birləşdirəcək sənayenin rəhbərlik etdiyi bir təşəbbüs olacaq.
Alyansın məqsədi PUA-lar və onlara qarşı mübarizə sahəsində hərtərəfli potensialın yaradılması üzrə Avropanın hazırkı səylərinə kömək etməkdir.