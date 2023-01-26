ЕК подала в суд на шесть стран из-за неспособности защищать флору и фауну

Еврокомиссия (ЕК) подала судебный иск на Бельгию, Ирландию, Грецию, Италию, Латвию и Португалию, обвинив их в неспособности бороться против распространения инвазивных чужеродных видов растений и животных.

Еврокомиссия (ЕК) подала судебный иск на Бельгию, Ирландию, Грецию, Италию, Латвию и Португалию, обвинив их в неспособности бороться против распространения инвазивных чужеродных видов растений и животных.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

В сообщении поясняется, что инвазивными являются такие виды флоры и фауны, которые попадают в неестественную для них среду обитания из-за антропогенного вмешательства. Это считается одной из основных причин снижения биоразнообразия в Европе.

"Члены ЕС должны принимать эффективные меры для предотвращения распространения таких видов", - указывается в заявлении.

По информации ЕК, вышеназванные страны не разработали и не представили Еврокомиссии план действий по устранению данной проблемы. Греция и Болгария не создали систему наблюдения за инвазивными видами, последним сроком для этого было январь 2018 года.