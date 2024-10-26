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Египет ожидает увеличения товарооборота с Украиной до 2 млрд долларов

Египет ожидает увеличения товарооборота с Украиной до 2 млрд долларов Египетские власти рассчитывают, что товарооборот с Украиной вырастет до 2 млрд долларов.
В регионе
26 октября 2024 г. 16:50
Египет ожидает увеличения товарооборота с Украиной до 2 млрд долларов

Египетские власти рассчитывают, что товарооборот с Украиной вырастет до 2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава египетского внешнеполитического ведомства Бадр Абдель Аты в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, который находится с визитом в Каире.

"Мы ожидаем, что объем торгового обмена с Украиной достигнет 2 млрд долларов", - указал египетский министр, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

При этом он отметил, что "Египет является крупнейшим партнером Украины в Африке и на Ближнем Востоке".

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