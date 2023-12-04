ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли

За последние три года торговля между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном удвоилась.

За последние три года торговля между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном удвоилась.

Как передает Report, об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"До конца этого месяца будет подписано уже полноформатное соглашение, которое установит, что почти вся торговля будет осуществляться беспошлинно, а также будут снижены нетарифные барьеры", - заявил Слепнев.

Он также напомнил, что с октября 2019 года между ЕАЭС и Ираном действует временное преференциальное торговое соглашение, в соответствии с которым пошлины во взаимной торговле снижены или устранены по ограниченной номенклатуре товаров.

Напомним, по оценке ЕЭК, до 2026 года прогнозируется увеличение стоимостных объемов взаимной торговли до 100 млрд долларов. Кроме того, по прогнозам экспертов, темпы прироста совокупного ВВП ЕАЭС в 2024-2025 годах составят 2,5% и 2,7% соответственно.