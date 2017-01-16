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    Джо Байден прибыл в Украину

    У выхода из самолета американского политика встретила официальная делегация

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве, сообщает Report со ссылкой на  телеканал "112 Украина".

    У выхода из самолета американского политика встретила официальная делегация Украины. 

    В ходе визита у Байдена запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом. 

    Ранее сообщалось, что Байден перенес визит на Украину на 16 января. Первоначально планировалось, что Порошенко встретится с Байденом в воскресенье, 15 января.

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