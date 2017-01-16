Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве, сообщает Report со ссылкой на телеканал "112 Украина".

У выхода из самолета американского политика встретила официальная делегация Украины.

В ходе визита у Байдена запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ранее сообщалось, что Байден перенес визит на Украину на 16 января. Первоначально планировалось, что Порошенко встретится с Байденом в воскресенье, 15 января.