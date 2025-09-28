Джевдет Йылмаз: Встреча между Эрдоганом и Трампом прошла очень хорошо

Встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его американским коллегой Дональдом Трампом прошла очень хорошо.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Могу сказать, что переговоры между Турцией и США прошли в позитивном ключе. Стороны обсудили широкий спектр вопросов: от противостояний и войн в нашем регионе до вопросов глобальной повестки, торговоэкономические вопросы, инвестиции и оборонная промышленность", - сказал он.

Отметим, что встреча Эрдогана и Трампа состоялась 25 сентября в Белом доме.