Джевдет Йылмаз: Встреча между Эрдоганом и Трампом прошла очень хорошо

    • 28 сентября, 2025
    • 13:29
    Встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его американским коллегой Дональдом Трампом прошла очень хорошо.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

    "Могу сказать, что переговоры между Турцией и США прошли в позитивном ключе. Стороны обсудили широкий спектр вопросов: от противостояний и войн в нашем регионе до вопросов глобальной повестки, торговоэкономические вопросы, инвестиции и оборонная промышленность", - сказал он.

    Отметим, что встреча Эрдогана и Трампа состоялась 25 сентября в Белом доме.

    Cevdet Yılmaz: Ərdoğanla Tramp arasında görüş çox yaxşı keçib
    Cevdet Yilmaz describes Erdogan-Trump meeting as 'highly positive'

