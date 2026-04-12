Джевдет Йылмаз: Скорого урегулирования между США и Ираном ждать нереалистично

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что ожидать скорого урегулирования конфликта между США и Ираном нереально.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Хотя в конфликтах, охватывающих множество комплексных вопросов, хотелось бы надеяться на очень быстрое решение, это нереалистично", - отметил Йылмаз.

По его словам, переговорный процесс может быть сложным, однако любые усилия и время, затраченные на диалог, оправданы на фоне разрушительных последствий войны.

Вице-президент выразил надежду на эффективное и всеобъемлющее выполнение достигнутого в регионе режима прекращения огня, предоставление достаточного времени для переговоров и достижение по итогам процесса прочного мира.

"Как Турецкая Республика, под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы продолжим вносить вклад в дипломатические усилия во имя справедливого мира на самом высоком уровне", - добавил Джевдет Йылмаз.

Напомним, что в ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США.