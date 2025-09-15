Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитом

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 18:15
    Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитом

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз 17 сентября посетит Кыргызстан с официальным визитом.

    Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.

    В Бишкеке он проведет переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров, руководителем Администрации президента Адылбеком Касымалиевым.

    Ключевым событием визита станет 12-е заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством Касымалиева и Йылмаза. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, по итогам ожидается подписание ряда документов, направленных на укрепление стратегического партнерства.

    Джевдет Йылмаз Кыргызстан Турция

    Лента новостей