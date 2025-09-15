Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитом
В регионе
- 15 сентября, 2025
- 18:15
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз 17 сентября посетит Кыргызстан с официальным визитом.
Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.
В Бишкеке он проведет переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров, руководителем Администрации президента Адылбеком Касымалиевым.
Ключевым событием визита станет 12-е заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством Касымалиева и Йылмаза. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, по итогам ожидается подписание ряда документов, направленных на укрепление стратегического партнерства.
