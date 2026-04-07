Джевдет Йылмаз: Cтраны Южной Азии столкнулись с производственным кризисом

Страны Южной Азии столкнулись с производственным кризисом.

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире TRT Haber заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Страны Южной Азии столкнулись с производственным кризисом", - сказал Дж. Йылмаз, добавив, что весь мир стремится устранить экономические проблемы за счет открытия Ормузского пролива.

По его словам, блокирование Ормузского пролива оказывает влияние не только на страны Южной Азии, но и на Европу и США.

"Это внешний шок. Это не то, что находится под нашим контролем. Однако, как страна с сильной экономикой и политической стабильностью, мы боремся с этим внешним шоком. С самого начала были приняты соответствующие меры", - отметил он.