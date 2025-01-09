Двум высокопоставленным армянским военным вынесли обвинительный приговор

В Армении обвинительный приговор вынесен в отношении двух высокопоставленных военнослужащих.

В Армении обвинительный приговор вынесен в отношении двух высокопоставленных военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила прокуратура страны.

"Заместитель командира N-ского армейского корпуса Министерства обороны по морально-психологической работе и заместитель командира-начальник штаба N-ской воинской части были приговорены судом общей юрисдикции первой инстанции Сюникской области к лишению свободы на срок 4 года 9 месяцев 11 дней и 4 года 10 месяцев 6 дней соответственно", - отметили в прокуратуре.

При этом не уточняется, по каким статьям их обвиняют.