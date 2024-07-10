Двух грузчиков аэропорта Стамбула арестовали за кражу ценностей из багажа

Двух грузчиков стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен (SAW) арестовали за кражу ценных вещей из багажа пассажиров, им грозит до 14 лет тюрьмы.
Как передает Report, об этом сообщила в среду газета Sabah.
Издание упоминает как минимум о трех случая, произошедших с пассажирами крупной авиакомпании, которая выполняет рейсы в 47 стран. При этом ее название не уточняется.
По данным газеты, 3 января прилетевший из Северного Кипра в Стамбул пассажир обнаружил пустые коробки в багаже вместо ноутбука и дорогих часов. 7 января своего ноутбука лишилась женщина, летевшая в Амстердам, там она подала жалобу через турецкое консульство. Аналогичный случай произошел на следующий день: по прилете в Лондон из Стамбула гражданка Турции обнаружила, что ее чемодан был взломан, неизвестные украли ноутбук, три бриллиантовых колье, восемь ожерелий и другие украшения.