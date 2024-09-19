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Двойные стандарты ЕС: Брюссель закрывает глаза на рост торговли Армении с Россией

Двойные стандарты ЕС: Брюссель закрывает глаза на рост торговли Армении с Россией После введения Европейским Союзом санкций против России в 2022 году наблюдается значительный рост товарооборота между Арменией и Россией. В основе этого роста лежит реэкспорт Арменией в Россию продукции, полученной из Европейского Союза.
В регионе
19 сентября 2024 г. 17:42
Двойные стандарты ЕС: Брюссель закрывает глаза на рост торговли Армении с Россией

После введения Европейским Союзом санкций против России в 2022 году наблюдается значительный рост товарооборота между Арменией и Россией. В основе этого роста лежит реэкспорт Арменией в Россию продукции, полученной из Европейского Союза.

Пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано в ответ на запрос Report заявил, что Европейский Союз внимательно следит за движением санкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран, включая из Армении в Россию.

Он подчеркнул, что в рамках поддержки Украины ЕС призывают все страны соблюдать эти санкции: "Европейский Союз ввел ряд масштабных санкций против России из-за войны против Украины. В рамках нашей деятельности по поддержке Украины мы призвали все страны принять аналогичные меры или, по крайней мере, не допускать каких-либо уклонений (или нарушений)".

Стано отметил, что крайне важно не допустить уклонения от санкций для эффективного снижения технологических и финансовых возможностей России в войне против Украины:

"Это очень важно, особенно с точки зрения наших санкций в отношении товаров, используемых в российских военных системах. Поэтому мы внимательно следим за движением санкционных товаров из Европейского союза в третьи страны и из третьих стран, в том числе из Армении в Россию. Мы также прилагаем все усилия для предотвращения подобных ситуаций. Например, мы интенсифицируем дипломатическое взаимодействие со странами, которые выступают в качестве платформы для таких операций, чтобы предотвратить проникновение санкционированных товаров в Россию через третьи страны”.

С другой стороны, есть достаточно оснований фактически игнорировать европейские санкции. В качестве доказательства можно обратить внимание на публикации в социальных сетях ведущего эксперта Института Брукингса Робина Брукса. Графики в этих публикациях также отражают резкий рост товарооборота между Арменией и странами Европейского Союза.

Экономист-эксперт Вугар Байрамлы заявил Report, что в западных кругах наблюдаются двойные стандарты в вопросе поставок санкционных товаров в Россию через Армению: с одной стороны, они демонстрируют проармянскую позицию, с другой - закрывают глаза на реэкспорт Армении.

"После начала российско-украинской войны наблюдается резкий рост внешнеторгового оборота Армении с Россией. Это говорит о том, что часть необходимых России товаров поставляется через Армению”, - отмечает эксперт.

По его словам, в соответствии с принципами Европейского союза, а также США, в отношении Армении также должны быть введены санкции: "Хотя этот вопрос обсуждался в самых разных кругах, к примеру, на сессии Парламентской ассамблеи Евронест, зарубежными экспертами была проведена специальная презентация. Но, к сожалению, в Европе, на Западе официальные круги закрывают глаза на этот вопрос. По сути, это свидетельствует о наличии проармянской позиции и двойных стандартов. Мы наблюдаем поддержку Запада Армении, в то время как ему следовало бы, в соответствии со своими принципами, ввести против Армении санкции”.

Байрамлы отметил, что азербайджанские НПО направили в связи с этим обоснованное обращение, в котором отражены показатели изменения внешнеторгового оборота Армении и России по годам, а также после начала российско-украинской войны: "Это свидетельствует о том, что Армения создала все условия для того, чтобы Россия посредством реэкспорта избежала международных санкций. Будем надеяться, что западные круги серьезно отнесутся к этому обращению и проведут беспристрастное расследование, в конечном итоге введя санкции против Армении”.

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Версия на английском языке Double standards: EU turns blind eye to sharp increase in flow of goods from Armenia to Russia
Версия на азербайджанском языке Aİ Ermənistanın sanksiyalara riayət etdiyini bildirsə də, Rusiyaya mal axınının kəskin artımına göz yumur

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