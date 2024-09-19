Двойные стандарты ЕС: Брюссель закрывает глаза на рост торговли Армении с Россией

После введения Европейским Союзом санкций против России в 2022 году наблюдается значительный рост товарооборота между Арменией и Россией. В основе этого роста лежит реэкспорт Арменией в Россию продукции, полученной из Европейского Союза.

После введения Европейским Союзом санкций против России в 2022 году наблюдается значительный рост товарооборота между Арменией и Россией. В основе этого роста лежит реэкспорт Арменией в Россию продукции, полученной из Европейского Союза.

Пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано в ответ на запрос Report заявил, что Европейский Союз внимательно следит за движением санкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран, включая из Армении в Россию.

Он подчеркнул, что в рамках поддержки Украины ЕС призывают все страны соблюдать эти санкции: "Европейский Союз ввел ряд масштабных санкций против России из-за войны против Украины. В рамках нашей деятельности по поддержке Украины мы призвали все страны принять аналогичные меры или, по крайней мере, не допускать каких-либо уклонений (или нарушений)".

Стано отметил, что крайне важно не допустить уклонения от санкций для эффективного снижения технологических и финансовых возможностей России в войне против Украины:

"Это очень важно, особенно с точки зрения наших санкций в отношении товаров, используемых в российских военных системах. Поэтому мы внимательно следим за движением санкционных товаров из Европейского союза в третьи страны и из третьих стран, в том числе из Армении в Россию. Мы также прилагаем все усилия для предотвращения подобных ситуаций. Например, мы интенсифицируем дипломатическое взаимодействие со странами, которые выступают в качестве платформы для таких операций, чтобы предотвратить проникновение санкционированных товаров в Россию через третьи страны”.

С другой стороны, есть достаточно оснований фактически игнорировать европейские санкции. В качестве доказательства можно обратить внимание на публикации в социальных сетях ведущего эксперта Института Брукингса Робина Брукса. Графики в этих публикациях также отражают резкий рост товарооборота между Арменией и странами Европейского Союза.

Экономист-эксперт Вугар Байрамлы заявил Report, что в западных кругах наблюдаются двойные стандарты в вопросе поставок санкционных товаров в Россию через Армению: с одной стороны, они демонстрируют проармянскую позицию, с другой - закрывают глаза на реэкспорт Армении.

"После начала российско-украинской войны наблюдается резкий рост внешнеторгового оборота Армении с Россией. Это говорит о том, что часть необходимых России товаров поставляется через Армению”, - отмечает эксперт.

По его словам, в соответствии с принципами Европейского союза, а также США, в отношении Армении также должны быть введены санкции: "Хотя этот вопрос обсуждался в самых разных кругах, к примеру, на сессии Парламентской ассамблеи Евронест, зарубежными экспертами была проведена специальная презентация. Но, к сожалению, в Европе, на Западе официальные круги закрывают глаза на этот вопрос. По сути, это свидетельствует о наличии проармянской позиции и двойных стандартов. Мы наблюдаем поддержку Запада Армении, в то время как ему следовало бы, в соответствии со своими принципами, ввести против Армении санкции”.

Байрамлы отметил, что азербайджанские НПО направили в связи с этим обоснованное обращение, в котором отражены показатели изменения внешнеторгового оборота Армении и России по годам, а также после начала российско-украинской войны: "Это свидетельствует о том, что Армения создала все условия для того, чтобы Россия посредством реэкспорта избежала международных санкций. Будем надеяться, что западные круги серьезно отнесутся к этому обращению и проведут беспристрастное расследование, в конечном итоге введя санкции против Армении”.