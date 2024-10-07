Двое жителей Еревана пытались вывезти 14 кг наркотиков, переброшенных через Иран

В Армении сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Еревана, пытавшихся вывезти с армяно-иранской границы около 14 кг наркотиков.

В Армении сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Еревана, пытавшихся вывезти с армяно-иранской границы около 14 кг наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Следственного комитета республики.

Согласно информации, оперативники вышли на след наркокурьера, который поджидал своего сообщника в автомобиле, припаркованном у трассы недалеко от города Мегри (близ границы с Ираном). Заметив сообщника, мужчина перебросил ему через дорогу пакет с наркотиками, в этот момент они оба были задержаны, а чуть позже – арестованы.

Отмечается, что при обыске автомобиля были обнаружены пакеты с наркотическими веществами: 11 кг 680 г - марихуаны, 1 кг 150 г - метамфетамина, 510 граммов опиума, 530 г - гашиша, а также таблетки в пачках с надписями Love и Audi.

Предварительное следствие выяснило, что задержанные получили наркотики от гражданина Ирана (личность пока не установлена -ред.), который переправил пакеты через границу.