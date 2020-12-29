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Двое военнослужащих Армении погибли в ДТП

Двое военнослужащих Армении погибли в ДТП Два человека погибли в результате аварии на трассе Капан-Горис на юге Армении
В регионе
29 декабря 2020 г. 11:25
Двое военнослужащих Армении погибли в ДТП
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Два человека погибли в результате аварии на трассе Капан-Горис на юге Армении.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik Армения в пресс-службе полиции.

Отмечается, что автомобиль упал в кювет и скатился на глубину порядка 400 метров.

В полиции отметили, что из-за труднопроходимой местности спасателям, врачам, полицейским и следователям не удалось приблизиться к слетевшей в ущелье машине.

По информации армянских СМИ, в попавшем в ДТП автомобиле Mitsubishi Montero находились военнослужащие ВС Армении.

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