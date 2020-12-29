Двое военнослужащих Армении погибли в ДТП

Два человека погибли в результате аварии на трассе Капан-Горис на юге Армении.
Как передает Report, об этом сообщили Sputnik Армения в пресс-службе полиции.
Отмечается, что автомобиль упал в кювет и скатился на глубину порядка 400 метров.
В полиции отметили, что из-за труднопроходимой местности спасателям, врачам, полицейским и следователям не удалось приблизиться к слетевшей в ущелье машине.
По информации армянских СМИ, в попавшем в ДТП автомобиле Mitsubishi Montero находились военнослужащие ВС Армении.