Двое полицейских погибли на юге Турции в ходе обстрела поста

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Двое полицейских погибли, и один получил ранение при обстреле поста полиции в провинции Хатай на юге Турции недалеко от сирийской границы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В воскресенье в 21.55 на шоссе Антакья-Искендерун в районе Анаязы во время досмотра транспортных средств было совершено нападение на пост полиции. В результате трое полицейских были ранены, двое позже скончались в больнице. В районе ЧП проводится операция по нейтрализации нападавших", - говорится в заявлении местных властей.

Как сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в полиции, к нападению причастны члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.