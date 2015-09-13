​Двое полицейских погибли в Турции в результате теракта

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Два турецких полицейских стали жертвами подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на КПП на юго-востоке Турции в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам источник из службы безопасности страны, еще пять человек получили ранения.

Как считают полицейские, взрыв был организован боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).

Всего около 100 турецких сотрудников полиции и военнослужащих погибли в результате терактов, подготовленных и осуществленных РПК после прекращения в июле 2015 года перемирия между сторонами. Оно было достигнуто в 2012 году.