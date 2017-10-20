Двое из пяти раненых в результате вооруженного нападения в Марнеули азербайджанцев находятся в тяжелом состоянии

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Двое из пяти раненых в результате вооруженного нападения на предвыборный штаб партии в Марнеульском районе Грузии находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Кавказский Узел", об этом заявила врач отделения неотложной помощи Тея Заридзе.

"Примерно в 23:30 по местному времени к нам поступили четверо пациентов с огнестрельными ранениями. Двоим из них была проведена хирургическая операция. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении, а их состояние остается стабильно тяжелым. Речь идет о ранениях в брюшную полость", - сказала врач.

По ее данным, двое других пациентов поступили в клинику с ранениями в область конечностей. В настоящее время они также находятся под наблюдением врачей. "Пятый пострадавший получил незначительные повреждения и уже покинул клинику", - сообщила Т. Заридзе.

Напомним, нападение на штаб "Грузинской мечты" произошло в селе Кизиладжло поздно вечером 19 октября. Раненые госпитализированы в больницу в Марнеули. В их числе - мажоритарный кандидат партии, азербайджанец Джейхун Човдаров, его тесть Азад Чобанов, другие жители села - Вюгар Байрамов, Анар Мамишов и Эльмар Гусейнов.

Место происшествия посетил министр внутренних дел Гиоргий Мгебришвили, призвавший не придавать случившемуся политический контекст.