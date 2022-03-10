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Движение судов через пролив Босфор временно приостановили

Движение судов через пролив Босфор временно приостановили Движение судов через пролив Босфор временно приостановлено в четверг.
В регионе
10 марта 2022 г. 10:32
Движение судов через пролив Босфор временно приостановили

Движение судов через пролив Босфор временно приостановлено в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в службе береговой охраны Турции.

"По состоянию на 07:20 пролив Босфор был закрыт для прохода в оба направления из-за неблагоприятных погодных условий", - отмечается в сообщении ведомства.

В ряде регионов Турции, включая Стамбул и Анкару, в четверг резко ухудшились погодные условия. В некоторых районах ожидается выпадение снега, что нехарактерно для марта в республике. В связи с этим авиакомпания "Турецкие авиалинии" отменила более 400 рейсов в двух аэропортах Стамбула, включая 71 иностранный.

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Версия на английском языке Turkiye temporarily suspends movement of ships through Bosphorus
Версия на азербайджанском языке Bosfor boğazında gəmilərin hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb

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