Движение судов через пролив Босфор временно приостановили

Движение судов через пролив Босфор временно приостановлено в четверг.

Движение судов через пролив Босфор временно приостановлено в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в службе береговой охраны Турции.

"По состоянию на 07:20 пролив Босфор был закрыт для прохода в оба направления из-за неблагоприятных погодных условий", - отмечается в сообщении ведомства.

В ряде регионов Турции, включая Стамбул и Анкару, в четверг резко ухудшились погодные условия. В некоторых районах ожидается выпадение снега, что нехарактерно для марта в республике. В связи с этим авиакомпания "Турецкие авиалинии" отменила более 400 рейсов в двух аэропортах Стамбула, включая 71 иностранный.