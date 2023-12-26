О нас

Движение грузовиков на границе России с Казахстаном приостановили из-за снегопада

Движение грузовиков на границе России с Казахстаном приостановили из-за снегопада Движение грузовиков приостановили через пункт пропуска "Бугристое" на границе России с Казахстаном в Челябинской области из-за снегопада.
В регионе
26 декабря 2023 г. 19:41
Движение грузовиков на границе России с Казахстаном приостановили из-за снегопада

Движение грузовиков приостановили через пункт пропуска "Бугристое" на границе России с Казахстаном в Челябинской области из-за снегопада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

"Госавтоинспекция Челябинской области информирует, что на пункте пропуска "Бугристое" приостановлено движение грузового транспорта в связи с погодными условиями", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на местные власти сообщалось, что на всей территории Челябинской области продолжается сильный снегопад. Самая сложная ситуация на юге области, там отмечается сильная метель и нулевая видимость.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана принимает участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принимает участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:02
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32
Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
ФотоСдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
24 декабря 2023 г. 17:29
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:18
Хачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
ФотоХачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
24 декабря 2023 г. 17:13
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
24 декабря 2023 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi