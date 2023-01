Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона

Два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту украинского Херсона в результате ракетной атаки России.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet , по словам представителя турецкой компании Хусейна Чеби, в результате удара произошел пожар на турецком корабле Tuzla, находящемся в порту.

Второе судно, Ferahnaz, находилось в порту около года из-за начавшихся боевых действий.

"Суда в порту стоят бок о бок. Некоторые прямо у причала, некоторые в якорной зоне. Tuzla стояло у причала, где и получило повреждения. Из экипажа у нас там только один человек, капитан. Он в безопасности", - сообщил представитель турецкой стороны.