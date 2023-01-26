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Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона

Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона Два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту украинского Херсона в результате ракетной атаки России.
В регионе
26 января 2023 г. 03:21
Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона

Два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту украинского Херсона в результате ракетной атаки России.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, по словам представителя турецкой компании Хусейна Чеби, в результате удара произошел пожар на турецком корабле Tuzla, находящемся в порту.

Второе судно, Ferahnaz, находилось в порту около года из-за начавшихся боевых действий.

"Суда в порту стоят бок о бок. Некоторые прямо у причала, некоторые в якорной зоне. Tuzla стояло у причала, где и получило повреждения. Из экипажа у нас там только один человек, капитан. Он в безопасности", - сообщил представитель турецкой стороны.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Xerson limanını raket atəşinə tutub, Türkiyəyə məxsus gəmilər zədələnib - VİDEO

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