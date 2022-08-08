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Два сухогруза с соей и кукурузой вышли из украинских портов

Два сухогруза с соей и кукурузой вышли из украинских портов Два сухогруза с сельхозпродукцией сегодня утром вышли из украинских портов.
В регионе
8 августа 2022 г. 09:21
Два сухогруза с соей и кукурузой вышли из украинских портов

Два сухогруза с сельхозпродукцией сегодня утром вышли из украинских портов.

Как передает Report , сообщило Минобороны Турции.

"Сухогруз МВ SACURA, который проследует в Италию с 11 тыс. тонн сои, и MV ARIZONA, направляющийся в турецкий порт Искендерун с 48,5 тыс. тонн кукурузы, вышли в понедельник из украинских портов Южный и Черноморск", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Кроме того, Минобороны сообщил, что четыре корабля, отправившиеся вчера сегодня вечером встанут на якорь в Стамбуле и завтра будут подвергнуты досмотру.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna limanlarından soya və qarğıdalı daşıyan 2 gəmi yola düşüb

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