Два сухогруза с соей и кукурузой вышли из украинских портов

Два сухогруза с сельхозпродукцией сегодня утром вышли из украинских портов.

Как передает Report , сообщило Минобороны Турции.

"Сухогруз МВ SACURA, который проследует в Италию с 11 тыс. тонн сои, и MV ARIZONA, направляющийся в турецкий порт Искендерун с 48,5 тыс. тонн кукурузы, вышли в понедельник из украинских портов Южный и Черноморск", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor.



Bu sabah;



️İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den,



️İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti.