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Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство из-за угрозы БПЛА

Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство из-за угрозы БПЛА Московские Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы
В регионе
25 августа 2023 г. 03:23
Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство из-за угрозы БПЛА

Московские Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Аэропорты Домодедово и Внуково временно не отправляют и не принимают рейсы. Часть самолетов направлена в зону ожидания", - сказал собеседник агентства.

Некоторые рейсы, которые в момент закрытия воздушных гаваней находились на подлете к точкам назначения, перенаправлены в аэропорт Шереметьево.

Самолеты облетают стороной Калужскую, Тульскую и Липецкую области.

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Версия на азербайджанском языке Hava hücumu təhlükəsi səbəbindən Moskvanın hava limanları yenə bağlanıb

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