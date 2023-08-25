Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство из-за угрозы БПЛА

Московские Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.
"Аэропорты Домодедово и Внуково временно не отправляют и не принимают рейсы. Часть самолетов направлена в зону ожидания", - сказал собеседник агентства.
Некоторые рейсы, которые в момент закрытия воздушных гаваней находились на подлете к точкам назначения, перенаправлены в аэропорт Шереметьево.
Самолеты облетают стороной Калужскую, Тульскую и Липецкую области.