Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство из-за угрозы БПЛА

Московские Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы

Московские Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Аэропорты Домодедово и Внуково временно не отправляют и не принимают рейсы. Часть самолетов направлена в зону ожидания", - сказал собеседник агентства.

Некоторые рейсы, которые в момент закрытия воздушных гаваней находились на подлете к точкам назначения, перенаправлены в аэропорт Шереметьево.

Самолеты облетают стороной Калужскую, Тульскую и Липецкую области.