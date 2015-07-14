Два международных конкурса пройдут на Каспии в августе

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Два международных конкурса пройдут в Каспийском море в августе. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в министерстве обороны России. Международный конкурс "Кубок Каспия — 2015" будет проводиться среди экипажей боевых кораблей, а "Каспийское дерби — 2015" — среди личного состава подразделений морской пехоты.

В конкурсах примут участие экипажи и команды вооруженных сил и флотов Прикаспийских государств, а также дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, изъявивших желание участвовать в состязаниях.

Конкурс "Кубок Каспия — 2015" будет проходить в акватории Каспийского моря, конкурс «Каспийское дерби — 2015» - на специально оборудованном участке береговой черты. В настоящее время идет активная завершающая фаза подготовки мест проведения конкурсов.

Целью проведения конкурсов является укрепление военного и военно-технического сотрудничества государств Каспийского региона по вопросам подготовки военных кадров.