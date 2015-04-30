Два иранских эсминца находятся у входа в Баб-эль-Мандебский пролив

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Два эсминца ВМФ Ирана находятся у входа в Баб-эль-Мандебский пролив между побережьями Джибути и Йемена и не покидали этот регион, несмотря на предупреждения со стороны кораблей США. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг командующий Военно-морскими силами Ирана, адмирал Хабибулла Сайяри.

"Два иранских эсминца, направленных в Аденский залив для защиты торговых судов от пиратов в этом районе, в настоящее время находятся при входе в Баб-эль-Мандебский пролив", - указал иранский адмирал. По его словам, иранские военные суда "не нарушали и не нарушают никаких международных законов судоходства".

Сайяри также опроверг информацию, что иранские эсминцы якобы покинули этот регион после предупреждений, полученных от американских военных кораблей. Он отметил, что корабли ВМФ Ирана "не вторгаются в территориальные воды других государств".

Согласно заявлению командующего иранским флотом, эсминцы останутся в этом районе Аденского залива "до 22 июня, до тех пор, пока их не сменят на посту другие военные суда Ирана".