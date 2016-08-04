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    ​Два человека получили легкие ранения в результате взрыва в Анталье

    На месте происшествия проводятся следственные действия

    Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел поздно вечером 3 августа на юго-востоке Турции в Анталье.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Turk.

    По сообщению местной полиции, примерно в 150 метрах от площади Республики было приведено в действие оставленное на скамейке самодельное взрывное устройство. В результате взрыва два человека получили легкие ранения.

    Пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия проводятся следственные действия.

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