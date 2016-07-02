Два человека погибли в результате крушения учебного самолета в Турции

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли в Турции в результате крушения на взлетно-посадочную полосу учебно-тренировочного самолета. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа.

Трагический инцидент произошел в районе города Айвалык (провинция Балыкесир). Жертвами крушения стали инструктор и студент, находившиеся на борту самолета.

Как сообщается, после столкновения с ВПП летательный аппарат загорелся.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.