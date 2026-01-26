Два человека погибли при пожаре на западе Москвы

Два человека погибли при пожаре в районе Кунцево (запад Москвы).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По предварительным данным, причиной пожара в квартире дома на улице Молдавская стало неосторожное обращение с огнем.

Для установления причины происшествия будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Процессуальная проверка на контроле у Кунцевской межрайонной прокуратуры.