Два человека погибли при пожаре на западе Москвы
В регионе
- 26 января, 2026
- 09:41
Два человека погибли при пожаре в районе Кунцево (запад Москвы).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
По предварительным данным, причиной пожара в квартире дома на улице Молдавская стало неосторожное обращение с огнем.
Для установления причины происшествия будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Процессуальная проверка на контроле у Кунцевской межрайонной прокуратуры.
Последние новости
10:26
В Баку задержан подозреваемый в убийстве 67-летней женщиныПроисшествия
10:26
Фото
Жителей освобожденных территорий проинформировали о правилах минной безопасностиВнутренняя политика
10:24
Сахиба Гафарова обсудила с королем Бахрейна перспективы сотрудничестваМилли Меджлис
10:11
В Гёйгёле задержан подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчиныПроисшествия
10:00
В Азербайджане в 17 мечетях открыты вакансии на должность имамаРелигия
09:54
Мировые цены на нефть незначительно подорожалиЭнергетика
09:49
Азербайджан в 2025 году экспортировал в Армению топливо на $788,8 тыс.Бизнес
09:41
Два человека погибли при пожаре на западе МосквыВ регионе
09:36