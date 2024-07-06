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Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны

Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел первую встречу с избранным президентом Масудом Пезешкианом.
В регионе
6 июля 2024 г. 20:17
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел первую встречу с избранным президентом Масудом Пезешкианом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба А.Хаменеи.

В ее заявлении говорится, что духовный лидер "высказал ряд наставлений" новому иранскому президенту и "выразил надежду, что Пезешкиан будет использовать потенциал народа и многие другие возможности страны на пути ее прогресса и процветания".

Напомним, что 5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных выборов президента, назначенных после гибели главы исполнительной власти Эбрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набрав 53,6% общего числа голосов. Консерватор Саид Джалили получил 44,3%.

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