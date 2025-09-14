Дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ

В ночь на 14 сентября ударные беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России.

Как передает Report, об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что в районе предприятия было сбито три беспилотника. После атаки на территории завода КИНЕФ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА, однако возгорание, по словам губернатора, уже ликвидировано, пострадавших нет.

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он расположен в городе Кириши Ленинградской области и относится к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз". Завод имеет мощность переработки более 10 миллионов тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие.

КИНЕФ обеспечивает значительную часть потребностей России в нефтепродуктах и является важным элементом энергетической инфраструктуры страны.