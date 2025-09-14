Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ

    В регионе
    • 14 сентября, 2025
    • 06:53
    Дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ

    В ночь на 14 сентября ударные беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России.

    Как передает Report, об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко. 

    Он отметил, что в районе предприятия было сбито три беспилотника. После атаки на территории завода КИНЕФ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА, однако возгорание, по словам губернатора, уже ликвидировано, пострадавших нет.

    "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он расположен в городе Кириши Ленинградской области и относится к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз". Завод имеет мощность переработки более 10 миллионов тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие.

    КИНЕФ обеспечивает значительную часть потребностей России в нефтепродуктах и является важным элементом энергетической инфраструктуры страны.

    Rusiyanın Leninqrad vilayətində neft emalı zavoduna dron hücumu olub

