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    Додон: Молдова категорически не приемлет НАТО

    Страна намерена сохранять нейтралитет

    Баку. 10  мая. REPORT.AZ/ Молдова намерена сохранять нейтралитет и категорически не приемлет идей о вступлении в НАТО. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

    "Есть три-четыре вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, то есть сохранение Молдовы и не объединение ее с какими-то странами; наш нейтралитет, НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент - наше православие, то есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны", - сказал он.

    "И четвертое - стратегическое партнерство с нашими друзьями из России", - подчеркнул Додон.

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