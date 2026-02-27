Добыча нефти в Казахстане в 2025 году составила около 99,6 млн тонн

Объем добычи нефти в Казахстане в 2025 году составил порядка 99,6 млн тонн.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Была порядка 99,55 млн тонн", - отметил он, отвечая на вопрос о фактических показателях добычи, добавив, что планы на 2026 год пока формируются.

Ранее в Министерстве энергетики РК сообщали, что план добычи нефти на 2025 год составлял 96,2 млн тонн. Таким образом, запланированные показатели были перевыполнены.