Добыча нефти в Казахстане в 2025 году составила около 99,6 млн тонн
27 февраля, 2026
- 10:33
Объем добычи нефти в Казахстане в 2025 году составил порядка 99,6 млн тонн.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
"Была порядка 99,55 млн тонн", - отметил он, отвечая на вопрос о фактических показателях добычи, добавив, что планы на 2026 год пока формируются.
Ранее в Министерстве энергетики РК сообщали, что план добычи нефти на 2025 год составлял 96,2 млн тонн. Таким образом, запланированные показатели были перевыполнены.
