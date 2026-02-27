Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Добыча нефти в Казахстане в 2025 году составила около 99,6 млн тонн

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 10:33
    Добыча нефти в Казахстане в 2025 году составила около 99,6 млн тонн

    Объем добычи нефти в Казахстане в 2025 году составил порядка 99,6 млн тонн.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    "Была порядка 99,55 млн тонн", - отметил он, отвечая на вопрос о фактических показателях добычи, добавив, что планы на 2026 год пока формируются.

    Ранее в Министерстве энергетики РК сообщали, что план добычи нефти на 2025 год составлял 96,2 млн тонн. Таким образом, запланированные показатели были перевыполнены.

    Казахстан нефть Ерлан Аккенженов нефтедобыча фактическая добыча прогноз

    Последние новости

    11:11

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке дня 9 вопросов

    Милли Меджлис
    11:09
    Фото

    Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии в формате один на один

    Внешняя политика
    11:09

    Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

    Другие страны
    11:05

    В Баку презентовали официальный сайт WUF13

    Инфраструктура
    11:02

    Гюльшан Рзаева: Азербайджан на WUF13 представит мировому сообществу свой опыт в области градостроительства

    Инфраструктура
    10:52

    Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздником

    Внешняя политика
    10:51

    Документ по диагностике государственных информационных систем проходит согласование

    ИКТ
    10:50

    В Азербайджане создан каталог для выявления и устранения рисков кибербезопасности

    ИКТ
    10:46

    Токаев и Вучич проводят переговоры в Астане

    В регионе
    Лента новостей