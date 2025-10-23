Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    До конца года Украина рассчитывает получить финансовую помощь на $15 млрд

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 17:40
    Украина до конца 2025 года получит $15 млрд внешнего финансирования.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

    "До конца этого года мы рассчитываем, что Украина получит примерно $15 млрд финансовой помощи. На следующий год мы рассчитываем, что сумма поддержки достигнет $47 млрд", - сообщил он.

    По его словам, сейчас происходит формирование решения по использованию замороженных активов РФ, которые также называют репарационным займом.

    "Это политический диалог, наполненный достаточной политической энергией. Происходит структурирование соглашений и обсуждение юридических деталей", - отметил Пышный.

    İlin sonuna qədər Ukrayna 15 milyard dollar maliyyə yardımı almağa ümid edir

