İlin sonuna qədər Ukrayna 15 milyard dollar maliyyə yardımı almağa ümid edir
Region
- 23 oktyabr, 2025
- 17:49
Ukrayna 2025-ci ilin sonuna qədər 15 milyard dollar maliyyə yardımı alacaq.
"Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Bankının sədri Andrey Pışnıy bildirib.
"Bu ilin sonuna qədər Ukraynanın təxminən 15 milyard dollar maliyyə yardımı alacağına ümid edirik. Gələn il üçün yardımın məbləğinin 47 milyard dollara çatacağını gözləyirik", - o deyib.
Sədrin sözlərinə görə, hazırda Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən istifadə ilə bağlı qərarın formalaşması prosesi gedir.
"Bu, siyasi dialoqdur. Razılaşmaların strukturlaşdırılması və hüquqi detalların müzakirəsi həyata keçirilir", - A.Pışnıy qeyd edib.
Son xəbərlər
18:02
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir oyun keçirilibKomanda
18:02
Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının ilk iclası 2025-ci ilin sonunadək keçirilə bilərBiznes
18:01
Ağsuda saxtalaşdırma əlaməti olan 227 ədəd alkoqollu içki satışdan çıxarılıbHadisə
17:56
Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyinin nizamnamə fondunun mənbələri müəyyənləşibİnfrastruktur
17:55
Foto
Sahil Babayev: "İndiyədək Azərbaycandan Serbiyaya 300 milyon kubmetr qaz ixrac olunub"Energetika
17:53
AFFA rəsmisi Bakıdakı stadionda görüləcək işləri açıqlayıbFutbol
17:49
İlin sonuna qədər Ukrayna 15 milyard dollar maliyyə yardımı almağa ümid edirRegion
17:48
Gələn həftə 1400-dən çox bağça müdiri üçün diaqnostik qiymətləndirmə keçiriləcəkElm və təhsil
17:46