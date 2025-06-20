В Казахстане один человек погиб, 16 пострадали в результате урагана

В Казахстане число пострадавших в результате урагана возросло до 16 человек, среди которых трое детей.

В Казахстане число пострадавших в результате урагана возросло до 16 человек, среди которых трое детей.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении акимата Павлодарской области Казахстана.

"Один случай летальный - в Аксу погибла жительница - 1968 года рождения", - сообщил акимат.

Отмечается, что скорость ветра достигала 43 метров в секунду. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключения электроэнергии, зафиксированы случаи травматизма среди населения. В областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе шести социальных учреждений.