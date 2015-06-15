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    ​Дмитрий Медведев: Переходный период вхождения Крыма в российскую среду завершен

    Объем финансирования ФЦП развития Крыма окончательно утвержден на уровне 708 млрд рублей

    Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ "Переходный период вхождения Крыма в российскую среду завершен, основы для работы экономики региона сформированы".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию малого и среднего бизнеса в Крыму.

    Объем финансирования ФЦП развития Крыма окончательно утвержден на уровне 708 млрд рублей, заявил председатель правительства.

    "Хочу сообщить, я утвердил новую редакцию Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" на период до 2020 года, - сказал премьер, отметив, что предыдущая редакция формировалась в переходный период, когда сложно было учесть все нюансы. - Сейчас мы программу скорректировали, изменили часть ее параметров, уточнили ключевые показатели, государственных заказчиков. Объем финансирования ФЦП нашей страны огромен для нашей страны - это 708 млрд рублей".

    Он добавил, что деньги пойдут на строительство дорог, больниц, школ, на модернизацию жилищной и транспортной инфраструктуры и развитие туризма, с которым в значительной степени связан малый бизнес округа.

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