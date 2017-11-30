Дмитрий Медведев не планирует баллотироваться в президенты России

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопросы о предстоящих выборах президента, сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru.

"В отношении кандидатов на должность в президенты - все будет понятно уже совсем скоро", - заявил он.

При этом, по словам Медведева, если действующий президент страны Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру, "Единая России" его всячески в этом поддержит.

По его словам, Путин "является успешным президентом".

Также Медведев рассказал, готов ли он баллотироваться на выборах: "Что касается меня лично, в текущем политическом периоде, или текущем политическом сезоне, я себя в этом качестве не вижу".